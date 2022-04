Tula Rodríguez preguntó a Melissa Paredes si tenía algún arrepentimiento y, por primera vez, la exchica reality admitió que sí, pero dejó entrever que su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, también estaba arrepentido: “El otro día justo me lo preguntaron y yo creo que ambos nos arrepentimos, me imagino, de muchas cosas. Yo creo que no se debió llevar como se vieron las cosas, en fin, ya pasó, ya estamos en una nueva etapa, les deseo lo mejor a todas las personas involucradas en este tema, sinceramente, pero yo creo que hablar del pasado para mí sigue siendo aún difícil porque hay heridas que todavía yo las cerré, sí, por mí misma, porque tengo que dejar el pasado atrás para poder continuar, para poder ser feliz, para poder enfocarme en mí misma, y en esta profesión que tanto amo y tanto he luchado por siempre está presente. Yo soy una chica que a mí nada se me vino fácil, de hecho y todo lo que he conseguido es gracias a mí y a Dios, obviamente, que me ha bendecido”, comentó. “Hay situaciones que te hacen crecer, que te hacen saber qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué no volverías a hacer y qué no repetirías en tu vida”, añadió. Fuente: América Televisión