Melissa Paredes se divorció de Rodrigo ‘Gato’ Cuba a fines de noviembre del 2021, pero parece que aún lo tiene presente. La modelo se grabó cantando a todo pulmón el tema “Así fue”, de Isabel Pantoja. Ella estaba acompañada de las hermanas de Anthony Aranda, quienes empiezan a llamarlo para que escuchen a Melissa. “Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos...”, se le escucha interpretar a la exconductora de televisión, mientras que el ‘Activador’ se muestra incómodo. | VIDEO: Instagram