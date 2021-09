Melissa Paredes descartó estar embarazada tras sufrir un mareo en “Reinas del show”: “¡No, imagínate! A ver, si yo supiera que estuviera embarazada, no estaría en la pista de ninguna manera, ese es un riesgo, no hay forma”. Según la actriz, el mareo fue resultado de los ensayos de baile: “Yo hace 3 meses casi que no hago ejercicio como antes hacía, y más 5 años que no bailo, olvídate. Es muy diferente el baile a un ejercicio rutinario”. Fuente: América TV