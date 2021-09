Melissa Paredes no pudo ocultar su incomodidad al revelar que muchas mujeres le coquetean a su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba’, y le envían mensajes privados con el emoji de ‘fuego’ a su imbox en redes sociales. “Por ejemplo, mi esposo su foto de sus piernas, entrenando, y en el imbox, las chicas le mandan un ‘fueguito’ (...) él me cuenta, me dice ‘mira amor’”, comentó en ‘América Hoy’. | VIDEO: América TV