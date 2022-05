Micheille Soifer reveló que ve feliz a su amiga, Angie Arizaga, y admitió que tiene chequeado a Jota Benz en “Esto es guerra”: “Yo constantemente observo la actitud de Jotita en el programa porque hay varias compañeritas nuevas, entonces yo paro pendiente, pero debo decir una cosa: me saco el sombrero por el señor aquí presente, súper caballero, súper correcto, habla lo necesario, se enfoca en la competencia, no anda ni jiji, jaja, yo veo todo (...) Eso es amor, respeto”. Por su parte, Jota contó que Micheille lo tiene vigilado: “Llegué a la casa y en el celular de Angie habían fotos mías en la reunión que tuvimos arriba, en la oficina, enviadas del celular de Micheille Soifer: “amiga, acá lo tengo chequeado””. “Debo decir que al inicio yo decía ojalá que a mi ‘negra’ ahora sí le dé, pero debo de reconocer que la veo feliz, tranquila, con planes, no voy a decir qué”, confesó la cantante. Fuente: América Televisión