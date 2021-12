La exchica reality, Micheille Soifer, sorprendió a propios y extraños al confesar que se siente muy contenta por el notable cambio físico que ha logrado tras realizarse la manga gástrica. Y es que la ahora cantante aseguró que en la calle hasta la han confundido con artistas internacionales. “A mí me confunden con Jennifer Lopez cada que salgo a la calle y de verdad ya estoy cansada. Ahora me vieron y me dijeron Beyoncé... Cálmense gente”, dijo la modelo para las cámaras de ‘Mujeres al Mando’. (Video: Latina TV)