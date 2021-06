La cantante Michelle Soifer dijo que se “liberó” al confesar que fue víctima de violencia física y psicológica por una expareja. Contó que antes no denunció estos maltratos porque ella es una figura pública. “Una de las cosas que me preocupó siempre, y fue uno de los motivos por el cual no dije nada antes, era el qué dirán. Al trabajar en un mundo artístico aprendí que es muy importante la imagen y cuidar el qué dirán de ti”, comentó en un video. | VIDEO: Instagram