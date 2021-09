La colombiana Milena Zárate enfrentó a Santi Lesmes tras crítica en “Reinas del show”: “Señor Santi, yo le voy a decir una cosa, a mí me encantaría saber ¿usted por qué es conocido en este país? Porque hasta ahorita no conocemos ninguna obra, que usted haya saltado a los titulares por una obra o por un musical que tú hayas hecho. No, tú estás ahí por la lengua viperina que tienes”, dijo Milena en el programa “América Hoy”. Fuente: América TV