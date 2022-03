La actriz Natalia Salas se encuentra atravesando una de las mejores etapas de su vida tras convertirse en madre del pequeño Leandro. Ahora, la exconductora de “América Hoy” contó a sus seguidores de Instagram que tomó la decisión de destetar a su heredero debido a que volverá a retomar su trabajo en el teatro. “Creo que ya llegó el momento del destete para mí. Me muero de pena. Yo lo disfruto muchísimo y sé que Leandro más. Ayer, solo de pensarlo, me fui a dormir llorando, pero siento que es algo que ya no lo ayuda a descansar. Al contrario, yo por trabajo estoy muy poco. (...) Igual, ya me estoy preparando psicológicamente porque en abril empiezo el teatro y en mayo tengo doble función. O sea, no voy a estar de martes a domingo en la noche”, contó Natalia un poco apenada. Video: (Instagram/@nataliasalasz).