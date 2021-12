Natalie Vértiz marcó su territorio con su esposo, Yaco Eskenazi, luego que Jazmín Pinedo recordó las confesiones de Johanna San Miguel, quien eligió a Yaco sobre Pancho Rodríguez y Nicola Porcella para darse un beso. “Mi Yaco es un churro, no tiene comparación. ¿Pancho? ¿Nicola? ¿En serio? Nada de celos, solamente sí a la ‘chata’ San Miguel”, comentó la conductora, quien aseguró que nadie más puede ver a su esposo: “Acá marco mi territorio, nunca, jamás te podrán mirar... Rebeca también puede ser, un poquito (...) Al menos que Yaco también me quiera compartir, si él me quiere compartir...”, bromeó. Por su parte, Yaco Eskenazi agradeció las palabras de la conductora de EEG: “Muy agradecido por esas palabras maravillosas de Johanna San Miguel y me levanta bastante la moral”. Fuente: América Televisión