La miss Perú Yely Rivera fue entrevistada por Natalie Vértiz antes de viajar a Israel, donde será el Miss Universo. La reina de belleza contó que su reina preferida es la filipina Catriona Gray, quien ganó Miss Universo 2018: “la admiro, o sea, lo que ella proyecta, para mí es una mujer camaleónica”. Sin embargo, respecto a las reinas peruanas, Yely Rivera respondió: “es que son tantas, por no decir todas, no puedo dar nombre y apellido. Janick, que últimamente fue y quedó en el top 3, es digno de admirar porque después de tantos años Perú está cada vez más cerca de la corona, a mi hermana Kelín también, pues ella estuvo en el top 10, tenemos a Claudia Ortiz de Zevallos, son tantas reinas de belleza que yo digo wow”. Natalie Vértiz se mostró decepcionada al no ser nombrada: “Corta Javi, porque que no ha dicho mi nombre”. Fuente: América Televisión