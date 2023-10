Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tuvieron una discusión durante la última edición de ‘Estás en Todas’. Todo sucedió cuando tocaron el tema de las relaciones tóxicas, por ello, ‘Choca’ Mandros le preguntó al exchico reality si había vivido esa situación. “Yo creo que de los 20 a los 30 era recontra tóxico”, expresó Yaco. Luego, Natalie no dudó en responderle: “No, de los 20 hasta los 33 que me conociste, todas tus relaciones antes de la mía eran tóxicas pero luego llegué yo, que tengo amor propio, que me conozco, hice una instrospección, por eso llegué a darle luz a tu vida”, manifestó la modelo. (Fuente: América TV)