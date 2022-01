“Siento que se han destapado, yo siento que se han liberado, que han sentido como más confianza para mostrarse. De hecho todavía queda como que una cosita porque la próxima no veremos las sombras, los veremos a ellos”, comentó Jazmín Pinedo sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Alexandra Venturo. Natalie Vértiz, mejor amiga de Ale, coincidió y reveló que ya quiere verlos juntos: “Así es, yo quiero que ya salgan de las sombras y que salgan a la luz”. “Parece que Natalie iba a decir ya quiero que sea mañana para verlos en la parrilla”, bromeó Yaco Eskenazi sobre la reunión que tendrán con Alexandra y el ‘Gato’ Cuba. “Lo que sí me gusta es que a pesar de las imágenes y a pesar de que, claro, es un tema que todo el mundo está hablando, me gusta porque ellos no se esconden, no tienen nada que esconder tampoco, y bueno, parece que la cosa va en serio”, manifestó Natlaie Vértiz. Fuente: América Televisión