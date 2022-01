Un momento difícil. Néstor Villanueva estuvo como invitado especial en ‘En boca de todos’, donde fue consultado sobre las últimas declaraciones de su aún esposa, Florcita Polo, quien mediante un comunicado oficializó su separación con el padre de sus menores hijos. Frente a ello, el cantante expresó su sorpresa y se mostró bastante nervioso. “La verdad que sí me sorprendí. Ese comunicado no es de ella, yo siento que no es de ella. En realidad me sorprende que lo saque sin haber conversado conmigo algo”, comentó. (Video: América TV)