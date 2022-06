El modelo peruano Nicola Porcella confirmó que participó en la nueva temporada del reality Reto 4 Elementos, que ya fue grabado y pronto empezará a transmitirse en Estados Unidos y México: “Estoy muy feliz porque ya salió la promoción de Reto 4 Elementos, que se va a transmitir en Estados Unidos por Unimás”. El ex ‘capitán de las cobras’ contó que, en este programa, abrió su corazón como nunca antes: “estoy muy nervioso porque conté muchas cosas en mi vida que no había contado, y la verdad que pasé una experiencia hermosa, he conocido gente hermosa y creo que es un punto de partida por lo que quiero hacer afuera. Así que nada, ya va a salir pronto y gracias a todo por su apoyo”, señaló. Fuente: Instagram @nicolaporcella12