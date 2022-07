El chico reality Nicola Porcella fue criticado en Instagram por referirse a temas del pasado en sus transmisiones en vivo: “Deja de amenazar en tus lives sobre temas pasados. Innecesario”, señaló un usuario. El excapitán de las cobras no se quedó callado y aseguró que no amenaza a nadie, sino que está cansado que se hablen cosas inexactas: “A ver, te explico, yo no amenazo, simplemente ya me aburrí de que hablen cosas que no son. Entonces, si van a hablar, que sepan la verdad, eso no es amenazar, ya me callé mucho tiempo, y si no les gusta, no me busquen”, advirtió Nicola Porcella. Fuente: Instagram @nicolaporcella12