Nicola Porcella estuvo como invitado en ‘Mujeres al Mando’ donde no tuvo problema en comentar sobre el presunto embarazo de su expareja, Angie Arizaga, así como también su relación sentimental con Jota Benz. “Le deseo lo mejor del mundo, se merece lo mejor. Es un tema que ya no me compete a mi, pero es una mujer buena, trabajadora, que se merece lo mejor. A ella y a su pareja que les vaya muy bien”, expresó. (Video: Latina TV)