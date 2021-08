Óscar del Portal, conductor de América Deportes, presentó a Vanessa, su esposa y madre de sus dos hijos. Él recordó que intercambiaba “miradas” con ella, cuando solo eran amigos. Sin embargo, estas declaraciones sorprendieron a la joven, quien no dudó en ‘trolearlo’. “¿Ah qué? ¿las miradas eran mutuas?”, comentó. Del Portal respondió indignado: “solo he dicho que eran miradas, las miradas pueden ser solo mías, ¡no me metas foul!”. | VIDEO: América TV