Pamela Franco afirma que no le molesta que Christian Domínguez hable con Isabel Acevedo, no obstante, considera que le incomodan las bromas que hacen sus compañeros de ‘América Hoy’. “A mí no me molesta que Christian hable con ella, está en un programa y es difícil que maneje esa situación. Lo que a veces sí me molesta y tengo que decirlo es el entorno en el que se da, el ambiente porque está de más, esas bromas son con doble sentido por lo menos yo que lo veo”, expresó la artisra en ‘Más Espectáculos’. (Fuente: América TV)