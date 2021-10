Pamela Franco todavía espera que salga el divorcio de Christian Domínguez: “Estamos juntando, pues, para el matri, estamos juntando”. Sin embargo, la cantante declaró que Christian todavía no le ha dado el anillo de compromiso: “Todavía falta porque todavía no me ha dado. Este anillo fue un regalo, hay que recalcarlo, porque primero me tiene que dar el anillo y de ahí viene la fecha. Entonces como todavía no, prefiero (callar), además porque quemo, el pan se quema en la puerta del horno”. Fuente: América TV