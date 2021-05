Pamela Franco aseguró que sí perdonaría una infidelidad de parte del cumbiambero Christian Domínguez, pero que no estaría con él como pareja. “Si él no me quiere, en ese momento le digo ‘chévere contigo, que te vaya bien’ (...) Tenemos una hija, yo no lo voy a odiar. Nadie sabe qué va a pasar, ni de su lado ni del mío. Le perdonaría pero no estaría con él”, aclaró. La bailarina agregó qué si él la engaña “es porque ya no me quiere”. | VIDEO: América TV