Pamela Franco apareció en “En boca de todos” con Camila, hija mayor de Christian Domínguez, y la pequeña María Cataleya. “Estoy en mi casita y les vamos a mostrar la decoración navideña que está por aquí, aún faltan cositas pero ahorita vamos a salir corriendo a comprar”, contó Camila. Por su parte, Pamela reveló que no comerán pavo por Navidad: “Por tradición familiar siempre he comprado chanchito, de 35 kilos o más, pero ahora, como somos cuatro nada más, he comprado un cochinillo”. Asimismo, la hija de Christian Domínguez reveló que espera que su padre la sorprende con su regalo, mientras que Pamela admitió que el árbol fue armado por Camila y Christian, quienes lo decoraron con esferas con las fotos de los tres hijos del cantante: “Es la primera vez que vamos a pasar los cuatro juntos”, reveló la cantante. Fuente: América Televisión