Pamela Franco disparó con todo contra la popular ‘Chabelita’ cuando le preguntaron si le molesta que le mencionen su nombre. “Yo no la conozco, ella no pertenece a mi pasado, no pertenece a mi presente y menos a mi futuro. Cuando algo no existe en tu vida y no significa nada, no me importa si me la mencionan”, dijo al programa ‘Mujeres al Mando’. | VIDEO: Latina TV