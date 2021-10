La cantante Pamela Franco, nueva integrante de “Puro Sentimiento”, visitó el set de “En Boca de Todos” y se mostró súper afectada por las declaraciones de Nílver Huárac, quién puso en duda el profesionalismo de la cumbiambera tras su salida de “Alma Bella”. “No me siento bien, es la última que voy a hablar algo, no te lo voy a perdonar porque esto ha sido personal”, manifestó la pareja de Christian Domínguez. “Yo he trabajado contigo he dado mi 100% y lo he hecho. Ahora que vengas a decir cosas tan bajas y mentiras... Yo no me voy a olvidar y quiero que te alejes de mí”, añadió entre lágrimas. (Video: América TV).