Durante el programa América Hoy, Edson Dávila pidió un castigo para Christian Domínguez. “¿Va a haber llamada?”, preguntó Pamela Franco. “Pamela, eso quiero preguntarte ¿y la llamada? Mario Irivarren está viendo el programa”, comentó Ethel Pozo. En ese sentido, recordando que Mario Irivarren llamó en vivo a Christian para que Isabel Acevedo hable con él, Pamela aseguró: “Yo le he dado permiso a Christian que se vengue, es que sabes lo que pasa, es que nosotros tenemos tanta comunicación y yo no soy traumada, así que... lo que pasa es que nosotros también hay que reírnos”. “Voy a decir algo importante: me vengaré. Cuando menos lo esperes, me vengaré”, afirmó Christian Domínguez. Fuente: América Televisión