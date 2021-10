La nueva integrante de “Puro Sentimiento”, Pamela Franco confesó que espera con ansias el divorcio de Christian Domínguez para poder casarse con él. La cantante reveló que en el primer mes de novios, él le regaló un anillo, pero que ella compró los aros que ahora ambos usan. “Este anillo me lo regaló al primer mes que estuvimos y el aro me lo compré yo”, indicó ante las risas de Christian Domínguez. “Es la verdad, yo le compré el anillo de 48 quilates y ella me regaló los aros, no puede ser algo que todo el mundo tiene. Es por por eso que estamos trabajando, todos los días guardo 5 soles en una alcancía”, añadió el líder de la “Gran Orquesta Internacional”. (Video: América TV).