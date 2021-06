Pancho Rodríguez pasó a los Guerreros por decisión de Johanna San Miguel. El chileno expresó su dolor con ‘Los combatientes’, pues sintió que realmente no lo querían en el equipo rojo. “Hay dos cosas la primera es que esta elección se la ganó los guerreros compitiendo, lo ganaron justamente. Lo que me duele en el corazón, porque yo puedo estar haciendo bromas, me duele en el corazón que ya dos personas de combate Ducelia y Alejandra que he sudado a finales con ellos. ¿Están tristes porque me voy o felices porque Said me va ganar. No sé si realmente me querían o no”, señaló el Pitbull. (Video: América TV).