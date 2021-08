Pancho Rodríguez se pronunció sobre el supuesto beso que le dio a Rosángela Espinoza en las grabaciones de “La academia” en Esto es Guerra: “Por contrato no podemos adelantar lo que hay, tienen que esperar a ver las imágenes y ahí ya van a sacar sus conclusiones (...) Se rumorea que ha habido un beso, yo no estoy muy seguro, no me acuerdo porque un caballero no tiene memoria”, respondió el chileno. Fuente: América Televisión