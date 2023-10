‘Pantera’ Zegarra protagonizó un emotivo momento en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’ donde le pidió perdón EN VIVO a su madre. “Quiero empezar por pedirte perdón por haberte dejado tantos años sola, no me voy a excusar ni tampoco voy a hablar mentiras”, manifestó. Posteriormente, se arrodilló para tomarle la mano tras disculparse con su progenitora. “Es el claro ejemplo de lucha y lo único que quiero es decirte gracias por cuidarme. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte perdón, ya no te voy a dejar nunca sola”, agregó. (Fuente: América TV)