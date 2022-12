La vidente Agatha Lys aseguró que Paolo Guerrero se convertirá en padre otra vez junto a su actual pareja, la brasileña Ana Paula Consorte: “Le pronosticamos este año a Paolo Guerrero con Alondra que si a los tres primeros meses no estaban anunciando el compromiso en matrimonio, eso se rompía porque Alondra ya no daba más con la paciencia. Ahora, en el caso de Paolo Guerrero en este momento, sí, él espera un hijo, vendrá para él, él será papá pronto. ¿Hay compromiso? (...) Bueno, lo que no hizo en años, resulta que lo va a hacer en poco tiempo, sí hay matrimonio para él, pero lo más cercano es la paternidad”. Según la reconocida vidente, doña Peta no está de acuerdo con la nueva relación de su hijo: “No aprueba al 100% esta relación, no ha estado de acuerdo con esta decisión que ha tomado su hijo, pero bueno, a la larga madre es madre y lo irá entendiendo con el tiempo”. Fuente: América Televisión