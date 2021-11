Patricio Parodi insiste en que está “solterísimo” pese a los constantes rumores que lo vinculan con Luciana Fuster. El ‘guerrero’ aseguró que la conversación filtrada con Luciana “es un texto de ‘La academia’”. En ese sentido, el capitán de los ‘guerreros’ aprovechó para cuestionar a los conductores que han estado vinculándolos sentimentalmente, Rodrigo González y Gigi Mitre: “Los que están hablando (sus compañeros de EEG) ya parecen estos programas del medio que venden humo para hacer noticia, como no tienen nada que poner en su pauta, para rellenar inventan notas. Me da pena por las personas que dan la cara a la cámara, porque obviamente tú tienes que tener un buen equipo de producción, alguien que te haga bien el trabajo. Que muestren pruebas si hablan con la verdad, que no mientan, pierden credibilidad, lamentablemente, por más que tengan varios años en la televisión la pierden”. Fuente: América Televisión