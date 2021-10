Los chicos reality Patricio Parodi y Pancho Rodríguez tuvieron un fuerte enfrentamiento en “Esto es guerra”, luego que el chileno acusó a ‘Pato’ de no llegar a los ensayos del programa. “Te acaban de cambiar las reglas acá, Pancho, no quieras cambiar las cosas y hacerte el bueno porque no quedas como bueno. Pero piensa, tu palabra tiene que tener fundamento, no mientas”, gritó Patricio. “Vamos a aclarar las cosas, sí llego más temprano que tú, eso lo dejamos claro”, respondió el chileno. Fuente: América TV