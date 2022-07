Patricio Parodi y Luciana Fuster continúan de vacaciones en Bariloche, Argentina: “fueron 5 horas de excursión entre navegación y tiempo en las islas. Habían cabañitas donde podías comer, tomar un chocolate caliente, etc. Un plan diferente súper bonito”, contó el ‘Pato’ al mostrar hermosas imágenes del lugar. Por su parte, Luciana bromeó sobre su habilidad para esquiar: “No me van a decir que soy la única, pero quién se emociona así como que ay, sí, vamos a esquiar, quiero comprarme todo, mi ropa espectacular, me voy a comprar mis guantes, lentes y realmente creo que nunca más en la vida voy a esquiar”. “No, le gustó, le agarró el gusto”, la felicitó su enamorado. “Le agarré el gusto, es verdad”, contó Luciana. Fuente: Instagram @lucianafusterg | Instagram @patoparodi18