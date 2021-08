Patricio Parodi y Rosángela Espinoza tuvieron un reto de actuación este 26 de agosto en ‘Esto es guerra. Los participantes de ‘EGG’ estuvieron a nada de darse un beso. “Si el productor me dice que debo darle un besito en el cachete o una cachetada, voy a seguir el guion. Tampoco me voy a besar a todo el mundo”, comentó Rosángela. Como se recuerda, el chico reality reveló que ya no está con Flavia Laos desde hace buen tiempo y que le desea todo lo mejor. (Video: América TV).