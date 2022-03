No lo suelta. La líder de ‘Son Tentación’ Paula Arias volvió a lanzarle una tremenda indirecta en su cuenta de Tik Tok a su expareja Eduardo Rabanal. “Yo no tengo ex, yo tengo un testimonio de cómo el señor me sacó del valle de las sombras y de la muerte”, se le escucha decir a la salsera en el video. Video: (Tik Tok/@paula_tentacion_).