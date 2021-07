Paula Manzanal comentó sobre la denuncia de Allison Pastor, quien aseguró que en ‘Reinas del Show’ no le permitían cambiarse los peinado porque no era “conocida”. Según Manzanal, ella siempre llega temprano para el maquillaje y peinado. “A mí siempre me han peinado como he querido y si no me gusta me lo quito y digo ‘empiecen de nuevo’ (...) las que llegan tarde, no se peinan y no se maquillan”, dijo en ‘América Hoy’. | VIDEO: América TV