Paula Manzanal reveló que hace tan solo una semana se encontró con Ignacio Baladán, es decir, días antes de que ella aceptara ayudar a Fabio Agostini en ‘El Artista del Año’. La modelo contó que su corazón aún ‘late’ un poco por él: “ha pasado poco tiempo, no lo he olvidado de un día a otro, no lo veo hace poquito, hace una semana”. Todo parece indicar que en ese último encuentro terminaron de manera definitiva y, por ello, aclaró que estaba soltera cuando Fabio la beso. | VIDEO: Latina TV