La conductora Brunella Horna reveló que Richard Acuña y ella inicialmente se iban a casar en Trujillo, pero ahora se darán el sí en Lima. Según la empresaria, esto la obligó a mandarse a hacer un vestido de ensueño pese a que ya había comprado dos vestidos de novia en Estados Unidos: “Fui a Miami, me compré unos vestidos supuestamente y cuando llego (a Lima), cambié de locación y como cambié de locación, ya no iba mi vestido”. “Primero (se iban a casar) en Trujillo, entonces era un vestido como que un poco más sencillo, pero como cambié de locación para Lima, me tuve que comprar un vestido, me están haciendo el vestido acá”, explicó Brunella Horna, quien descartó regalar los vestidos: “Voy a usar todos, voy a usar tres vestidos (...) Claro, si ya los pagué”, dijo la empresaria. Además, Brunella adelantó que para la ceremonia lucirá un vestido estilo princesa con una cola larga, mientras que para la fiesta optará por algo más sexy.