Rebeca Escribens reveló que conoce por qué Diana Sánchez renunció al programa de Gisela Valcárcel. “Algo llegó a mis oídos, pero no me corresponde comentarlo. Ella está pasando por un momento complicado, ella decidirá si lo comparte con el público o no. Más allá de la renuncia en vivo, hay algo delicado en su vida privada”, sostuvo la presentadora de TV. Cabe indicar que, en redes sociales, algunos usuarios señalaron que la modelo estaría embarazada, mientras que otro aseguran que podría haber terminado su relación con Dan Guido. | VIDEO: América TV