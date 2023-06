Karen Schwarz habló con María Pía Copello sobre sus retoques estéticos y su comentada rinoplastia, que se realizó para participar en el Miss Perú 2009. La esposa de Ezio Oliva aseguró que se sintió ‘obligada’ a realizarse este retoquito, pues ella hubiera preferido quedarse con su nariz heredada por su familia. “Cuando me operé la nariz, que fue en el 2009, no fue por una decisión propia, fue porque era candidata al Miss Perú. Yo me sentía linda, pero me dijeron que me tenía que operar la nariz, y pues yo dije no” , dijo la exmodelo de 39 años de edad. “Me sentí como aferrada, amarrada y con los brazos cruzados, obligada y bueno ya vamos con todo pues (…) Y me hicieron la nariz y me hicieron las bubis, todo en uno”, añadió. Video: (América TV).