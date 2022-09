Este 17 de septiembre de 2022, durante “La gran estrella”, Michelle Alexander sorprendió a propios y extraños al pedir disculpas públicas a Brunella Horna por una crítica que hizo hace varios años, cuando la empresaria participó en “El gran show”: “Hace seis años, tú concursaste acá, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente no lo hiciste nada bien ¿correcto? Pero me acuerdo que bailaste ‘No tiene talento, pero es buena moza’”, dijo la productora. “Exacto, esa frase, esa frase que me dolió”, recordó Brunella Horna. “Todo este tiempo yo me he quedado pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga la canción le cae perfecto a ella, así que te pido mil disculpas seis años después por eso”, expresó Michelle Alexander. “Sí, definitivamente fue una frase que me dolió”, admitió Brunella Horna. “Has crecido, estás creciendo día a día, me parece genial cómo vas aprendiendo y creo que vas a ser una gran profesional en el mundo artístico”, acotó la productora, mientras que Brunella agradeció por las disculpas: “Muchas gracias”, dijo.