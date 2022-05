Durante el programa América hoy, La psicóloga Lizbeth Cueva hizo un fuerte comentario sobre la relación de Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña: “Con lo que ha dicho Brunella, yo la verdad digo que su relación tiene fecha de caducidad”. “¡Ay no!”, expresó la joven conductora, quien procedió a tocar madera. “Es que hay que ser realistas, una relación no puede basarse en celos enfermizos, en sufrir por la pareja, en soñar que le saca la vuelta, no, eso está mal”, añadió Lizbeth Cueva. “¿No puede ser, tal vez, parte de mi edad, que somos un poco inseguras, Lizbeth? Soy una adolescente”, comentó Brunella Horna entre risas. Por su parte, Janet Barboza defendió el amor de Brunella Horna y el hijo de César Acuña: “Quiero decir algo a favor de Brunellita y es que cuando nos hemos reunido con Richard y nos hemos visto, yo no he visto hombre más enamorado de una mujer que Richard de Brunella”. Fuente: América Televisión