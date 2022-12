Agatha Lys realizó sus predicciones para el año 2023 con América Espectáculos. La vidente reveló que no ve a Alessia Rovegno ganando el Miss Universo, mientras que Hugo García, quien recientemente anunció su salida de Esto es guerra, estaría dejando todo por estar con su novia, pero esto tendría un costo demasiado alto para él: “Esta chica es una chica linda, la veo bien, en líneas generales bien, creo que va a ser una de las favoritas, sin embargo no me parece que ella gane el Miss Universo. Pero lo que sí va a pasar es que el novio, Hugo, va a dejar todo por ella y es muy posible que tengan ofertas y cosas en el extranjero, más para ella que para él, y hay que tener cuidado, porque eso puede tener un costo muy fuerte para él, dejarlo todo por ella”.