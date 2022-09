La modelo Alejandra Baigorria reveló que viajará otra vez al extranjero, pero aseguró que estos viajes que realiza no han afectado su relación con Said Palao. En pocas semanas cumplirán dos años de relación, pero la ‘rubia de Gamarra’ contó que no celebrarán de forma especial: “Te juro que nunca hemos festejado, ni el primer mes, ni el primer año, ni el primer nada, o sea, literal nosotros no festejamos nada porque es algo de los dos, o sea, yo creo que en relaciones anteriores cada uno sí festejó en su momento, pero nosotros como que... no es importante. Nosotros creo que nos gusta estar juntos, disfrutar y en realidad agradecemos a los fans que son los que nos dicen ‘hoy día cumplen tanto’, porque en realidad nosotros no estamos como que enfocados en eso”.