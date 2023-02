Durante una entrevista en el programa Mande quien mande, Alejandra Baigorria reveló que no se arrepiente de haber rechazado a Mario Irivarren: “No, obviamente que no porque tenemos una muy buena amistad, hemos seguido teniendo una buena amistad (...) Fuimos amigos, lo quise, me pareció un chico A1 y, en verdad, yo no voy a engañar sus sentimientos ni los míos, simplemente cuando se propuso por ahí algo, se pusieron las cosas en claro y listo, pero no dejo de pensar que es un chico increíble y que se merece una chica A1″. “Él estuvo años atrás de Alejandra Baigorria”, contó Paloma Fiuza. Entre risas, la ‘rubia de Gamarra’ aseguró que Mario Irivarren debería buscar una mujer parecida a ella: “Por eso Mario tiene que retroceder y decir ‘tengo que buscar una chica con el perfil de Alejandra’, le caería bien, claro, una buena chica, trabajadora, emprendedora, que lo quiera, que lo engría, que lo mime”.