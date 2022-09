Brunella Horna llegó al set de “La gran estrella” y no dudó en invitar a Gisela Valcárcel a su boda con Richard Acuña. “(Me caso) en diciembre, apuntados todos”, dijo la empresaria. “Pero si quieres mi invitas y si no, no, tampoco no me voy a molestar. Es que eso es un peso, que a uno le digan ‘oye, invítame’”, respondió la ‘señito’. “No, no necesitas decirlo, obviamente que te voy a invitar”, dijo Brunella Horna, quien reveló que está evaluando invitar a Edson Dávila “porque se portó tan mal en el matrimonio de Ethel que Richard me ha dicho ‘mejor no lo invites’”. “En todo caso pudieras invitarlo, pero lo que no es correcto es que se pague un canje de ropa en su primer matrimonio”, se burló Gisela. “Piensa primero qué es lo que vas a tomar en tu boda”, interrumpió Edson Dávila, pero la ‘señito’ defendió a la empresaria: “Brunella fue al baño no porque había tomado, Brunella fue al baño porque quería unos caramelos”.