“Nos dicen que tengamos correa, pero luego, cuando hablan de su marido, mandan carta notarial”,

(Video: América TV)

Sin pelos en la lengua. Los conductores detuvieron como invitado especial ainterpretando acon quien realizaron el particular juego de. En un momento, Janet Barboza c omentó sobre aquellos hombres de la farándula que son de poca estatura, incluso, hasta se animó a imitar al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano , desatando las risas de todos los asistentes en el set de televisión. Sin embargo, Brunella Horna no se quedó callada y aprovechó la oportunidad para enviarle ‘su chiquita’ a la popularquien en reiteradas ocasiones la ha tildado de ‘tonta y hazme reír del público ’.dijo la modelo.