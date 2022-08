La cantante mexicana Danna Paola fue parte del evento Juntos en Concierto que se realizó la noche del sábado 13 de agosto en el Estadio de San Marcos. A través de Instagram Stories, agradeció al público que la acompañó y cantó sus canciones: “¡Gracias, Perú! We did it (lo hicimos)”, dijo en un video en el que aparece con su pareja, Alex Hoyer. En las imágenes, ambos utilizan chullos peruanos. Fuente: Instagram @dannapaola