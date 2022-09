El actor Erick Elera se mostró feliz por cumplir tres años de matrimonio con Allison Pastor: “La gente dice que soy pisado, no soy pisado, soy obediente, para qué me voy a complicar la vida haciendo cosas que no quiero (...) Ya tres años y seis de relación en total, tres años de casados que han pasado rapidísimo, pero estamos felices, muy contentos, como todos los días, creo que la clave es ser amigos, reírnos todo el día y siempre ser atentos, siempre el cariño todos los días, en cada momento, y eso de ser obediente me refería un poquito a uno mismo darse cuenta de las cosas que no debe de hacer, hacer un autoanálisis y ahí la cosa funciona”. Por su parte, el reportero de América Espectáculos le pidió que le dé consejos a su amigo Christian Domínguez para superar los tres años de relación: “Él sabe que yo siempre le voy a desear lo mejor, siempre he dicho que es una muy buena persona, para adelante, me encanta, parece que también está con una muy buena mujer que lo tiene bien y eso está bonito, eso está bueno, hay que cuidarlo siempre”. “Nadie te pone una pistola para hacer algo negativo, o sea, uno es el que decide y si haces las cosas bien, te tiene que ir bien, y mi compadre creo que también está haciendo las cosas bien”, agregó.