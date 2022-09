El actor Giovanni Ciccia se pronunció después de que se emitió uno de los capítulos más dramáticos de Al fondo hay sitio, en el cual su personaje, Diego Montalbán, descubrió que su hijo, Cristóbal Montalbán (Franco Pennano), no sabía cocinar: “Se grabaron en varios días, han sido semanas de grabación muy duras, de mucha bronca, de mucha ira, de llorar mucho, de pelear mucho, de gritar mucho, he terminado un poco tenso esta semana, pero van a ver que la cosa se pone bien fuerte, los capítulos que se vienen están bien intensos, bien bonitos y hay muchas sorpresas, hay cosas que van a pasar que van a sorprender a más de uno”. El actor contó cómo se prepararon para estas escenas: “Con Franco (Pennano) andábamos nerviosos porque sabíamos que se venían escenas largas, con mucho texto y muy intensas, y hay que encontrarle el ritmo y el tono para que no sea solamente una serie de gritos o de histeria, hay que trabajar texto por texto, pero eso es algo que hacemos los actores para que la gente disfrute”. “Diego Montalbán creo que, a pesar de ser un villano, tiene algo, tiene un corazón y tiene un dolor, él es así no gratuitamente, hay que ver cómo ha sido su infancia, cómo fueron sus papás con él, tiene un pasado que se va a empezar a ver en la serie”.